cetevoiblog

Евгений cetevoiblog

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать статью на блог

    $4

    Здравствуйте друзья.  Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный сетевому маркетингу.  Плачу 50 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке.  Обязательна ссылка на ваши статьи ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать статью на блог

    $4

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный сетевому маркетингу.  Плачу 50 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке.  Обязательна ссылка на ваши ...

    Написание статей
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание статьи на блог

    $1

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный сетевому маркетингу.  Плачу 70 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке.  Обязательна ссылка на ваши статьи по ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать статью на блог

    $4

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный сетевому маркетингу.  Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке. Обязательна ссылка на ваши статьи ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать статью на блог

    $1

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный сетевому маркетингу. Плачу 50 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке. Обязательна ссылка на ваши статьи по данной тематике.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно нарисовать картинки для статьи на блог

    Всем привет. Поскольку текст намного лучше читается с правильно подобранными тематическими картинками и изображениями, то и для моей статьи необходимо аналогичное оформление. Файл с примером того как должна выглядеть та или иная картинка будет во ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью на блог

    $1

    Привет. Нужно написать статью на блог по сетевому маркетингу.  Цена: 50 руб за 1000 знаков. ТЗ для копирайтера во вложении.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Greynvald
Егор 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Написать статью на блог
Написание статей
Евгений приятный заказчик. Отмечаю его грамотность в постановке задач и коммуникабельность. Рекомендую.
Работа написана в срок, рекомендации по написанию статьи учтены. Егор всегда на связи, коммуникабелен и приятен в общении. Всем рекомендую.
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