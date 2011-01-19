cezari22

Вадим Симплу cezari22

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

ICQ 386 277 502

mail [email protected]

  • Удалить баг во флешке

    Требуется исправить ошибку на сайте f-d-l.ru/ ошибка возникает при просмотре каталога объектов недвижимости. Вместо названия объекта показывается надпись info. Во вложении находится информация о браузере в котором такая проблема возникает. Скорее всего проблема связана с ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад