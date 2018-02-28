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Гарик cfqncfqn

 
47 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$270
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • 50000 символов

    услуги состоит из несколько разделов -замена и монтаж проводки в квартире   ключевое слово    вызов электрика  монтаж электрике в коттеджах  ключевое слово  большой опыт работы в коттеджах  ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтер

    нужен тексты для статьи - тематика электромонтажные работы. уникальность 100%.  SEO оптимизация. соврем. требован. Яндекс и Google.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Открыть сайт

    Нужен многостраничный сайт для компании занимающиеся электромонтажными работами основные разделы  Главная О компании Услуги Портфолио Прайс лист  ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать сайт

    Нужен многостраничный сайт для компании занимающиеся электромонтажными работами основные разделы  Главная О компании Услуги Портфолио Прайс лист  ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$270
10 баллов
7 лет назад
Открыть сайт
Joomla
Гарик, отличный заказчик! Рекомендую!!!
Приятно было работать с Ярославом. Сделал в срок и самое главное качественно!
Ответный отзыв