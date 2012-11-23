худ. высшее образование, 18 лет практической работы в компьютерной графике.
Окончила художественно-графический факультет Ташкентского государственного педагогического университета, имею 18 летний стаж работы в Corel Draw, Photoshop, 3Dmax больше имеет характер хобби:)
Основная специализация-полиграфический дизайн и наружная реклама, вторичная специализация-векторная и пиксельная графика. Рисую практически любыми графическими материалами, пишу акварелью, маслом. Нравится совмещать различные технологии в процессе работы над проектами.
Портфолио
- Дисконтная карта для ресторана "Jumanji"140 просмотров
- Внутренние страницы десертного меню153 просмотра
- Обложка десертного меню299 просмотров
- Эскиз новогодней открытки256 просмотров
- Банер для ресторана "Синдбад"147 просмотров
- Банер для ресторана "Синдбад"159 просмотров
- Натюрморт с апельсинами139 просмотров
- Веселая семейка(жизнь бутылок)177 просмотров
- Золотое имя124 просмотра
- Наклейка на упаковку для хлеба301 просмотр
- Световой короб с экстендером155 просмотров
- Открытка к дню рождения_оборотная сторона197 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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от $100
от 5 дней
#1228
3D-графика
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от $100
от 5 дней
#1583
Наружная реклама
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от $50
от 3 дней
#1676
Верстка полиграфии
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от $30
от 3 дней
#1740
Иллюстрации и Рисунки
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от $100
от 3 дней
#2987
Логотипы и Знаки
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от $50
от 3 дней
#4013
Обработка фотографий
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от $30
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#4323