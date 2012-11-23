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Лариса Тен cfvcfvehfq

 
59 летУзбекистан/Ташкент
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
худ. высшее образование, 18 лет практической работы в компьютерной графике.

Окончила художественно-графический факультет Ташкентского государственного педагогического университета, имею 18 летний стаж работы в Corel Draw, Photoshop, 3Dmax больше имеет характер хобби:)

Основная специализация-полиграфический дизайн и наружная реклама, вторичная специализация-векторная и пиксельная графика. Рисую практически любыми графическими материалами, пишу акварелью, маслом. Нравится совмещать различные технологии в процессе работы над проектами.

3ds MaxPhotoshop
Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1228
3D-графика
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1583
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1676
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1740
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#2987
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4013
Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#4323
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