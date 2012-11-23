худ. высшее образование, 18 лет практической работы в компьютерной графике.

Окончила художественно-графический факультет Ташкентского государственного педагогического университета, имею 18 летний стаж работы в Corel Draw, Photoshop, 3Dmax больше имеет характер хобби:)

Основная специализация-полиграфический дизайн и наружная реклама, вторичная специализация-векторная и пиксельная графика. Рисую практически любыми графическими материалами, пишу акварелью, маслом. Нравится совмещать различные технологии в процессе работы над проектами.