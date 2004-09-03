Качественный фрилансер

Привет

Меня зову Андрей, будем с тобой знакомы.

Имею опыт в копирайтинге и рерайтинге. Набор, перевод, редактирование текстов, это ко мне.

Также имею опыт в озвучке аудио и видео, если тебе это интересно можем поработать вместе в этом направлении.

Я с Украины, и в совершенстве владею Украинским и Русским языками, так же на высоком уровне знаю Английский, Итальянский и Польский.

Не буду сильно кидаться словами но ответственность это я. Никогда не откладываю на потом и сразу берусь за работу, выполняю четко, быстро и качественно.

Пиши, буду рад сотрудничеству)