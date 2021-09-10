Ключевые знания и навыки:
• Основа допечатной подготовки;
• Разработка фирменного стиля, логотипа;
• Создание презентаций;
• Обработка фотографий, ретушь;
• Верстка каталогов/ буклетов/ визиток;
• Рисование от руки и на графическом планшете;
• Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, Corel, Figma;
• Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
• Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.
Опыт работы:
В июне 2021 года окончила университет, после чего нахожусь в активном поиске работы. Имела опыт работы на удаленном формате. Сотрудничала с сувенирным магазином «Это тебе» с января по май 2021 года. Разрабатывала в основном дизайн макетов кружек и открыток. Также, брала единичные заказы по разработке логотипов и фирменного стиля на фрилансе.