Графический дизайнер

Ключевые знания и навыки:

• Основа допечатной подготовки;

• Разработка фирменного стиля, логотипа;

• Создание презентаций;

• Обработка фотографий, ретушь;

• Верстка каталогов/ буклетов/ визиток;

• Рисование от руки и на графическом планшете;

• Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, Corel, Figma;

• Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;

• Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.

Опыт работы:

В июне 2021 года окончила университет, после чего нахожусь в активном поиске работы. Имела опыт работы на удаленном формате. Сотрудничала с сувенирным магазином «Это тебе» с января по май 2021 года. Разрабатывала в основном дизайн макетов кружек и открыток. Также, брала единичные заказы по разработке логотипов и фирменного стиля на фрилансе.