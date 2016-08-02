Разработка продающих сайтов, сложных сервисов, любой рекламы, построение продаж. Эксперт в интернет-маркетинге.

Привет! Меня зовут Никита и я занимаюсь тем что помогаю различным компаниям увеличить их продажи. ;)

Мои специализации:

Graphic design

Web design

Mothion design

Что это означает?

Это значит это я разрабатываю хорошие сайты, незаурядно монтирую видео и отлично рисую, а самое главное - я делаю так чтобы продажи компании возросли, а значит и доход вашего бизнеса.

Если конверсия сайта не увеличится - вы получите ваши деньги обратно.