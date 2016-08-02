Разработка продающих сайтов, сложных сервисов, любой рекламы, построение продаж. Эксперт в интернет-маркетинге.
Привет! Меня зовут Никита и я занимаюсь тем что помогаю различным компаниям увеличить их продажи. ;)
Мои специализации:
- Graphic design
- Web design
- Mothion design
Что это означает?
Это значит это я разрабатываю хорошие сайты, незаурядно монтирую видео и отлично рисую, а самое главное - я делаю так чтобы продажи компании возросли, а значит и доход вашего бизнеса.
Если конверсия сайта не увеличится - вы получите ваши деньги обратно.
Действие аккаунта приостановлено!