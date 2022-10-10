Дизайн веб-сайтов

Привет!

Я студентка выпускного курса графического дизайна, совмещаю работу с учёбой. В данный момент развиваюсь в сфере веб-дизайна. Моя цель делать хороший дизайн, который удобен пользователям и отвечает эстетическим критериям.

Владею программами Figma, Photoshop, Illustrator, Indesign.

Помимо дизайна я рисую иллюстрации, трепетно люблю графику и часто обращаюсь в своих работах к карандашу и углю.

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