Дизайн веб-сайтов
Привет!
Я студентка выпускного курса графического дизайна, совмещаю работу с учёбой. В данный момент развиваюсь в сфере веб-дизайна. Моя цель делать хороший дизайн, который удобен пользователям и отвечает эстетическим критериям.
Владею программами Figma, Photoshop, Illustrator, Indesign.
Помимо дизайна я рисую иллюстрации, трепетно люблю графику и часто обращаюсь в своих работах к карандашу и углю.
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