chaklun77

Мария chaklun77

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Магазин ноутбуков

Интернет - магазин ноутбуков предлагает широкий спектр портативных компьютеров и сопутствующих товаров. Основным преимуществом нашего магазина является не только низкие цены, но и необычайно широкий ассортимент. На всю продукцию предоставляется гарантия 2 года. В течение первых двух недель клиент может вернуть товар в магазин без материальных потерь. Для того, чтобы выбрать ноутбук, можно воспользоваться системой подбора модели по параметрам. Это может сэкономить массу времени и гарантирует более корректный выбор

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