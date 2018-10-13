Web-Дизайнер - Баннермейкер (html5, flash)

Меня зовут Константин Сергеевич. Имею опыт в создании сайтов, продвижении, анимации.

Выполняю работу любой сложности в плане как дизайнера так и аниматора.

Изначально я работал как аниматор (flash-анимация), но эта специальность также располагает знание дизайна. C 2008 года работаю во фрилансе, удаленно.

За всё время работы было сделано много различных Flash баннеров самой разной направленности, владею технологией создания всех имеющихся форматов, работой с видео, интеграцией любой анимации во flash, Action Script 2 на начальном уровне. (html5, swf, gif)

Отлично знаю Photoshop, немного знаю Illustrator. Заместо него могу рисовать элементы во Flash (тоже векторный).

Умею общаться на английском, (по крайней мере на клавиатуре).

Если заинтересовало, пишите - вышлю более развернутый ответ (в плане выполненных работ).

Уровень работ - Здесь: http://cosmos-alt.deviantart.com/gallery/

В данный момент работаю в Adobe Animate CC, которая позволяет экспортировать как во Flash так и Html5 форматы.