Образование:

2003г.- 2005г. - аспирантура Санкт-Петербургского государственного

университета. (Вычислительная физика и автоматизированные

системы научных исследований). Не окончил в связи с отсутствием

перспектив в научной деятельности.

2000г.- 2003г. - магистратура Санкт-Петербургского государственного

университета. Магистерская программа 510422/14

(Вычислительная физика и автоматизированные системы

научных исследований). Получил диплом магистра физики.

1996-2000г. - Санкт-Петербургский госудаственный университет,

физический факультет, кафедра "Общая физика I"

(отдел квантовой электроники). Получил диплом

бакалавра физики.

1992-1996г. - физматшкола N566 (ныне Лицей "Физико-Техническая Школа")

при Физико-Техническом Институте им. А.Ф.Иоффе РАН.

Опыт работы:

1998 г.- 2001. - СПбГУ, Отдел интеллектуальной собственности, патентов

и лицензий, системный администратор;

1998 г.- 2003г. - СПбГУ, физический факультет, системный администратор,

вебмастер. Создание и поддержка серверов:

http://www.phys.spbu.ru/

http://www.phys.spb.ru/

http://www.fond.phys.spb.ru/

2003г. по наст. время - ЗАО "Первый контейнерный терминал", системный администратор,

программист.

обязанности: Администрирование серверов под управлением Solaris, Linux, FreeBSD, Windows

Разработка ПО на VC++ (приемущественно системное программирование).

вкратце:

- вебмастер (HTML, php, perl, JavaScript, DHTML)

- системный администратор (Windows, Linux. FreeBSD, Solaris)

- программист (VC++, MFC, WinAPI, Perl)

Технические знания:

Операционные системы: Windows, Linux. FreeBSD, Solaris.

Программирование: Java, J2EE, JSP, JSF, Servlets, JMS, C/C++ (Windows API, MFC, STL), Pascal, Assembler (x386), Perl, PHP,

TCP/IP, Shell, HTML/DHTML, Java-script, SQL, Lotus Script

Программное обеспечение: VC++, Apache, MySQL, VSS, SoftIce, Lotus Domino

CorelDraw, Adobe Photoshop и прочее прикладное ПО.

Особые навыки: Нетрадиционный подход к решению поставленных задач.

Глубокое знание принципов функционирования ОС.

Знание языков: русский, английский (чтение технической документации)

Прочее: опыт коллективной разработки ПО;

легко нахожу контакт с людьми;

легко обучаем смежным профессиям;

легко осваиваю неизученные области.

От себя:

Интересует работа, связанная с исследованиями или решениями нестандартных проблем,

анализа принципов функционирования ПО, позволяющая в достаточной мере полно использовать

существующие знания. Системное программирование.