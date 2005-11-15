Образование:
2003г.- 2005г. - аспирантура Санкт-Петербургского государственного
университета. (Вычислительная физика и автоматизированные
системы научных исследований). Не окончил в связи с отсутствием
перспектив в научной деятельности.
2000г.- 2003г. - магистратура Санкт-Петербургского государственного
университета. Магистерская программа 510422/14
(Вычислительная физика и автоматизированные системы
научных исследований). Получил диплом магистра физики.
1996-2000г. - Санкт-Петербургский госудаственный университет,
физический факультет, кафедра "Общая физика I"
(отдел квантовой электроники). Получил диплом
бакалавра физики.
1992-1996г. - физматшкола N566 (ныне Лицей "Физико-Техническая Школа")
при Физико-Техническом Институте им. А.Ф.Иоффе РАН.
Опыт работы:
1998 г.- 2001. - СПбГУ, Отдел интеллектуальной собственности, патентов
и лицензий, системный администратор;
1998 г.- 2003г. - СПбГУ, физический факультет, системный администратор,
вебмастер. Создание и поддержка серверов:
2003г. по наст. время - ЗАО "Первый контейнерный терминал", системный администратор,
программист.
обязанности: Администрирование серверов под управлением Solaris, Linux, FreeBSD, Windows
Разработка ПО на VC++ (приемущественно системное программирование).
вкратце:
- вебмастер (HTML, php, perl, JavaScript, DHTML)
- системный администратор (Windows, Linux. FreeBSD, Solaris)
- программист (VC++, MFC, WinAPI, Perl)
Технические знания:
Операционные системы: Windows, Linux. FreeBSD, Solaris.
Программирование: Java, J2EE, JSP, JSF, Servlets, JMS, C/C++ (Windows API, MFC, STL), Pascal, Assembler (x386), Perl, PHP,
TCP/IP, Shell, HTML/DHTML, Java-script, SQL, Lotus Script
Программное обеспечение: VC++, Apache, MySQL, VSS, SoftIce, Lotus Domino
CorelDraw, Adobe Photoshop и прочее прикладное ПО.
Особые навыки: Нетрадиционный подход к решению поставленных задач.
Глубокое знание принципов функционирования ОС.
Знание языков: русский, английский (чтение технической документации)
Прочее: опыт коллективной разработки ПО;
легко нахожу контакт с людьми;
легко обучаем смежным профессиям;
легко осваиваю неизученные области.
От себя:
Интересует работа, связанная с исследованиями или решениями нестандартных проблем,
анализа принципов функционирования ПО, позволяющая в достаточной мере полно использовать
существующие знания. Системное программирование.