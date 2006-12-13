3 года опыта работы PHP, MYSQL, HTML, FreeBSD.

В основном разрабатываю сервисы для внутренних сайтов, иногда веб сайты(каталоги, визитки, магазины)

Из наиболее разработанных систем:

1) Сайты для разных фирм(есть в ссылках)

2) Ведение и анализ статистики(есть в ссылках)

3) Веб бюджет для предприятия (в скором времени постараюсь выложить наружу). Ведение бюдежета предприятия, внесение расходов (плановых, реальных) по статьям, вывод итоговых таблиц по дням неделям, месяцам. Полное разграничение прав пользователей на запись, чтение статей бюджета, с веб администрированием оного.

4) Заявки на транспорт для отправки товаров контрагентам(с удомным интерфейсом на ajax с взятием контрагентов напрямую из MSSQL 1С).

5) Создание списков рассылки с удобным интерфейсом и большим количеством настраиваемых параметров.

Очень неплойхой опыт администрирования FreeBSD и всего софта связанного с сетями.