РезюмеЧанВладислав Сергеевич Датарождения: 11.02.1996Город:Нижний НовгородСемейноеположение: ХолостГражданство:РоссийскоеТелефон:89033230981

ОбразованиеСредне-специальное (очное) 2014-2017 Государственное автономноепрофессиональное образовательное

учреждение Пензенской области « Пензенский колледж современных технологий

переработки и бизнеса»Факультет: ЮридическийСпециальность: Юрист Опытработы:08.2014-05.2017 ООО «Дива»Должность: Руководитель отделателемаркетингаДолжностныеобязанности:- Управление отдела- Планирование- Разработка стратегии работы отдела 06.2017-10.2017 ООО ЦКВДолжность: Руководитель отделаТелемаркетинга Должностныеобязанности: - Управление отдела- Планирование- Разработка стратегии работы отдела- Обучение персонала 11.2017-02.2018 ООО «Смартер»Должность: менеджер по продажебанковской продукцииДолжностныеобязанности-Исходящие звонки-Холодные продажи-Презентация продукта 04.2018-09.2018 ООО «Авто­эксклюзив»Должность: Руководитель отделаТелемаркетингаДолжностныеОбязанности- Управление отдела- Планирование- Разработка стратегии работы отдела- Обучение персонала Дополнительныесведения Не женат, высокий уровень коммуникабельности, умениевыходить из сложных ситуаций, не конфликтность, мобильность, знание основ

психологии, грамотно поставленная речь, пунктуальность, владение ПК и орг.техникой , аналитический

склад ума.