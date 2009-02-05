chaos_code

Опыт веб-разработки 3 года.
Участвовал в различных проектах, от создания сайтов под ключ, до написания портальных CMS.
Работаю в паре с дизайнером. Поэтому принимаются заказы на дизайн сайта, создание сайта с нуля. Разработка систем любой сложности, создание сайтов на open source CMS (drupal), разработка дополнительных сервисов. Написание модулей под Drupal.
В качестве контакта e-mail. Реагирую оперативно.
Навыки
Умение работать в команде и навыки управления проектами
Чтение и поддержка чужого кода
Английский на уровне чтения технической документации
Умение точно рассчитывать время на выполнение задачи
Написание ТЗ, составление плана работ с распределением времени
Слепая печать на русской и английской раскладке, 450-550 знаков в минуту.
Знания юзабилити, четкие представления о хорошем дизайне как сайта так и програмного кода.
Уверенный пользователь GNU/Linux(Ubuntu/Kubuntu, ALT Linux, Gentoo) и WINDOWS, навыки администрирования. Для работы основной платформой является ОС GNU/Linux.
Навыки дизайна, владение Photoshop
Кроссбраузерная верстка
Языки программирования: PHP4, PHP5(знание ООП PHP4 и PHP5 и их различий), Perl, C, JavaScript(написание скриптов, работающих во всех браузерах), Python.
Паттерны проектирования.
Умение мыслить как программист и постоянное совершеноствование этого умения :)
Старание увидеть систему глазами пользователя, удобно ли ему будет пользоваться ей(касается и API системы, где в роли пользователя выступает программист, его использующий)
СУБД: MySQL, PostgreSQL(не углубленно, но впроцессе детального изучения)
XML, XSLT, технология AJAX
Работа с JS фреймворком jquery
Опыт работы с высоконагруженными системами
Сопровождение кода комментариями в phpDocumentor
Опыт написания Wiki по проектам.
Работа с системами контроля версий SVN, Git.
Дополнительно
Участвовал в конференции User Experience Russia 2007
Коммуникабелен
Умею вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения, рассматривать чужие мнения на решения одной задачи.