chaos_code

Pro web-developer (php/mysql/xslt/ajax/javascript/postgresql)

Опыт веб-разработки 3 года.

Участвовал в различных проектах, от создания сайтов под ключ, до написания портальных CMS.

Работаю в паре с дизайнером. Поэтому принимаются заказы на дизайн сайта, создание сайта с нуля. Разработка систем любой сложности, создание сайтов на open source CMS (drupal), разработка дополнительных сервисов. Написание модулей под Drupal.

В качестве контакта e-mail. Реагирую оперативно.

Навыки

Умение работать в команде и навыки управления проектами

Чтение и поддержка чужого кода

Английский на уровне чтения технической документации

Умение точно рассчитывать время на выполнение задачи

Написание ТЗ, составление плана работ с распределением времени

Слепая печать на русской и английской раскладке, 450-550 знаков в минуту.

Знания юзабилити, четкие представления о хорошем дизайне как сайта так и програмного кода.

Уверенный пользователь GNU/Linux(Ubuntu/Kubuntu, ALT Linux, Gentoo) и WINDOWS, навыки администрирования. Для работы основной платформой является ОС GNU/Linux.

Навыки дизайна, владение Photoshop

Кроссбраузерная верстка

Языки программирования: PHP4, PHP5(знание ООП PHP4 и PHP5 и их различий), Perl, C, JavaScript(написание скриптов, работающих во всех браузерах), Python.

Паттерны проектирования.

Умение мыслить как программист и постоянное совершеноствование этого умения :)

Старание увидеть систему глазами пользователя, удобно ли ему будет пользоваться ей(касается и API системы, где в роли пользователя выступает программист, его использующий)

СУБД: MySQL, PostgreSQL(не углубленно, но впроцессе детального изучения)

XML, XSLT, технология AJAX

Работа с JS фреймворком jquery

Опыт работы с высоконагруженными системами

Сопровождение кода комментариями в phpDocumentor

Опыт написания Wiki по проектам.

Работа с системами контроля версий SVN, Git.

Дополнительно

Участвовал в конференции User Experience Russia 2007

Коммуникабелен

Умею вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения, рассматривать чужие мнения на решения одной задачи.