chapalovaolga

Ольга chapalovaolga

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Специалист по работе на Wildberries

•Регистрация на Wildberries в качестве поставщика

•Заполнение спецификации и карточек товаров

•Формирование этикеток

•Оформление поставок

•Работа с отзывами и вопросами клиентов

•Помогу подобрать самый продающийся товар в Вашей категории

•Отслеживание акций и согласование скидок

•Анализ конкурентов

•Вывод товаров в топ показов

•Полное ведение и сопровождение на Wildberries

•Обратная связь

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