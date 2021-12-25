Специалист по работе на Wildberries
•Регистрация на Wildberries в качестве поставщика
•Заполнение спецификации и карточек товаров
•Формирование этикеток
•Оформление поставок
•Работа с отзывами и вопросами клиентов
•Помогу подобрать самый продающийся товар в Вашей категории
•Отслеживание акций и согласование скидок
•Анализ конкурентов
•Вывод товаров в топ показов
•Полное ведение и сопровождение на Wildberries
•Обратная связь
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Портфолио
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