Работая со мной вы экономите:
Деньги
Качественно разрабатываю адаптивную верстку чего-либо, сайты "под ключ", интернет магазины на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время ⏳
Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того или иного элемента сайта. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы 🤝
Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в механике или дизайне сайта, то они будут внесены в проект по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на проект:
В течение заданного срока работы после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
- готов приступить сразу же 👍
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков ⏱
- даю консультации по всему проекту
- всегда на связи
Род занятий:
- Создание интернет-магазинов, сайтов "под ключ", верстки макетов.
- Кроссбраузерный, валидный и адаптивный код - другими словами только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- Полная отзывчивость сайтов (responsive)
- Профессиональное обслуживание, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- JavaScript, TypeScript, HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Node JS, Sequelize, Express, React JS, PostgreSQL, Next Js, Nest Js, Gatsby
Портфолио:
Все мои работы находятся на моей фриланс-странице.
Собственный веб-сайт:
https://www.danielfedoskov.ru/
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @RobotChappi2020
Instagram: https://www.instagram.com/chappic2020/
Вконтакте: https://vk.com/chappic2021
Веб-сайт: https://www.danielfedoskov.ru/
* окончательное решение по предоплате при общении с заказчиком (15-25% от всей суммы заказа)
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