Быстро, качественно и современно! 🤝 Верстка, Интернет Магазины, Сайты "под ключ" с кроссбраузерным и адаптированным под все устройства кодом!

Работая со мной вы экономите:

Деньги 

Качественно разрабатываю адаптивную верстку чего-либо, сайты "под ключ", интернет магазины на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время ⏳

Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того или иного элемента сайта. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы 🤝

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в механике или дизайне сайта, то они будут внесены в проект по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на проект:

В течение заданного срока работы после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

- готов приступить сразу же 👍

- всегда довожу дело до конца 

- не нарушаю сроков ⏱

- даю консультации по всему проекту ‍

- всегда на связи 

Род занятий:

- Создание интернет-магазинов, сайтов "под ключ", верстки макетов.

- Кроссбраузерный, валидный и адаптивный код - другими словами только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma

- Полная отзывчивость сайтов (responsive)

- Профессиональное обслуживание, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- JavaScript, TypeScript, HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Node JS, Sequelize, Express, React JS, PostgreSQL, Next Js, Nest Js, Gatsby

Портфолио:

Все мои работы находятся на моей фриланс-странице.

Собственный веб-сайт:

https://www.danielfedoskov.ru/

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @RobotChappi2020

Instagram: https://www.instagram.com/chappic2020/

Вконтакте: https://vk.com/chappic2021

Веб-сайт: https://www.danielfedoskov.ru/

* окончательное решение по предоплате при общении с заказчиком (15-25% от всей суммы заказа)