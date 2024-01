Programming, DevOps, Reverse Engineering

Знаю множество языков программирования (Предпочитаю Rust и Python, но есть опыт в JavaScript, TypeScript, C++, C, Java, C#, и т.д.). Свободно

владею английским на уровне C1.

Использую Линукс на всех своих устройствах (предпочитаю NixOS, но есть

опыт работы с Debian-based (например, Ubuntu), RHEL-based (например,

Fedora, Centos, AlmaLinux), а также другими дистрибутивами. Умею

настраивать сети на Linux (iptables, nftables) и BSD (pf).

Владею реверс инжинирингом, а также интересуюсь информационной

безопасностью. Умею делать penetration testing на базовом уровне (поиск

SQL инъекций, проверка версий и конфигураций ПО на уязвимости).