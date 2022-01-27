Анастасия|ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР|КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР

ОПЫТ:

-Ведение бизнес-аккаунта магазина женской одежды

-Ведение личного бизнес-аккаунта handmade украшений

Оформление визуала страницы; создание фото и видео контента; оформление шапки профиля и вечных сториз; постинг креативов, сториз и постов; написание текстов; взаимодействие с клиентами.

-Создание логотипов, буклетов, визиток для бизнес-аккаунтов

-Монтирование видео- роликов и редактирование фотографий для профилей в Instagram, создание вовлекающего контента, оформление презентаций