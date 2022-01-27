Анастасия|ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР|КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР
ОПЫТ:
-Ведение бизнес-аккаунта магазина женской одежды
-Ведение личного бизнес-аккаунта handmade украшений
Оформление визуала страницы; создание фото и видео контента; оформление шапки профиля и вечных сториз; постинг креативов, сториз и постов; написание текстов; взаимодействие с клиентами.
-Создание логотипов, буклетов, визиток для бизнес-аккаунтов
-Монтирование видео- роликов и редактирование фотографий для профилей в Instagram, создание вовлекающего контента, оформление презентаций
Действие аккаунта приостановлено!