chdk

Олег chdk

 
54 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Что Делать Консалт

     Первый Дом Консалтинга «Что делать Консалт» — это группа профессиональных компаний, более 20 лет оказывающих консалтинговые услуги российскому бизнесу. Нам доверяют свыше 15 000 постоянных Клиентов и более 1500 Сотрудников, треть из которых является сертифицированными специалистами.

     Цель группы «Что делать Консалт» — сделать для Клиентов управление бизнесом простым и эффективным, превращая знания в прибыль. Мы обеспечиваем комплекс качественных консалтинговых услуг, основанных на профессионализме специалистов и применении лучших инструментов.

www.4dk.ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$171
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
samih
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$171
10 баллов
6 лет назад
Статусы Задач – 1С-Битрикс: Корпоративный портал
Все отлично, задачу выполнили. Заказчик помогал тестировать на протяжении всей разработки.
Александр, спасибо за профессионально сделанную работу!
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