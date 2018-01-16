Что Делать Консалт

Первый Дом Консалтинга «Что делать Консалт» — это группа профессиональных компаний, более 20 лет оказывающих консалтинговые услуги российскому бизнесу. Нам доверяют свыше 15 000 постоянных Клиентов и более 1500 Сотрудников, треть из которых является сертифицированными специалистами.

Цель группы «Что делать Консалт» — сделать для Клиентов управление бизнесом простым и эффективным, превращая знания в прибыль. Мы обеспечиваем комплекс качественных консалтинговых услуг, основанных на профессионализме специалистов и применении лучших инструментов.

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