Работаем поэтапно без предоплаты. Мы ищем разработчика на платформе Bitrix Framework с опытом работы в «1С-Битрикс: Корпоративный портал». В рамках данной задачи необходимо: 1. Разработать бизнес-процесс с возможностью выбора статуса "Задачи", в зависимости ...
Что Делать Консалт
Первый Дом Консалтинга «Что делать Консалт» — это группа профессиональных компаний, более 20 лет оказывающих консалтинговые услуги российскому бизнесу. Нам доверяют свыше 15 000 постоянных Клиентов и более 1500 Сотрудников, треть из которых является сертифицированными специалистами.
Цель группы «Что делать Консалт» — сделать для Клиентов управление бизнесом простым и эффективным, превращая знания в прибыль. Мы обеспечиваем комплекс качественных консалтинговых услуг, основанных на профессионализме специалистов и применении лучших инструментов.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$171
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$171
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, задачу выполнили. Заказчик помогал тестировать на протяжении всей разработки.
Ответный отзыв
Александр, спасибо за профессионально сделанную работу!