Сотрудничай со мной

Всем привет.

У Вас есть потребность прорекламировать свой бизнес проект через онлайн презентацию посредством входа партнеров на сайт. Или Вы дышите новыми трэндами продвижения бизнеса. Тогда Вам нужен сайт визитка!!!

Предлагаю сотрудничать со мной.

Разработаю сайт визитку и зарегистрирую Вам домен. Настрою корпоративную почту под домен на mail biz.

Осуществлю настройку всех параметров и метрик (google и Яндекс для отслеживания посещения ваших ресурсов).

У меня есть опыт и Я уверен в своих силах.

Ах да :) портфолио тоже есть.