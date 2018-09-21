Необходимо разработать программу по верификации email для windows и mac на c# + .net с использованием базы sqlite для хранения списков и настроек программы. Программа будет включать в себя 3 модуля - ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Для сайта на MODX Evolution нужно разработать модуль или функцию, чтобы при посещении сайта пользователя c MAC происходила переадресация на заданную страницу.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести с английского на русский договор (https://www.2checkout.com/policies/international-seller-services-agreement). Перевод нужно сделать максимум за 3 дня.Переводы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать 10 универсальных растягивающихся email шаблонов без фотографий для бизнеса по темам: скидки на товар, реклама деятельности компании, новости компании, приглашение на какое-нибудь мероприятие компании, поздравление с праздниками своих клиентов от компании. Все шаблоны ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад