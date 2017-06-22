chebdesign

Разработаю сайт(одностраничный, корпоративный, интернет-магазин), дизайн полиграфии любой сложности.

Разработаю сайт(одностраничный, корпоративный, интернет-магазин), дизайн полиграфии любой сложности. Если, Вы хотите получить готовое решение в срок и качественно, то обращайтесь ко мне. О цене мы договоримся. В портфолио очень много работ, опыт более 5 лет.

Работаем в связке (дизайнер+программист). По срокам не подводим, делаем все качественно.

Опыт работы Веб-дизайн, Полиграфия, Верстка, Сувенирная продукция, Наружная реклама, и многое другое.