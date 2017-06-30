chebotarevagaya

Галина Чеботарева chebotarevagayachebotarevagaya
62 годаРоссия/Минусинск
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Подготовка налоговой/бухгалтерской отчетности. Бухгалтер удаленно.
Бухгалтер, УСНО, ЕНВД, сдача отчетности в контролирующие органы.В 2002 году закончила Красноярский Торгово - Экономический институт, бух учёт и аудит.
С 2001 года работаю главным бухгалтером на одном предприятии.
Оказываю как разовые бухгалтерские услуги, так и готова вести удаленно бухгалтерию по предприятию или ИП.
Большой опыт ведения ООО и ИП. Разные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД).
Бухгалтерское сопровождение, подготовка отчетности, проверка ведения учета и т. д.
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