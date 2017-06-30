chebotarevagaya

Подготовка налоговой/бухгалтерской отчетности. Бухгалтер удаленно.

Бухгалтер, УСНО, ЕНВД, сдача отчетности в контролирующие органы.В 2002 году закончила Красноярский Торгово - Экономический институт, бух учёт и аудит.

С 2001 года работаю главным бухгалтером на одном предприятии.

Оказываю как разовые бухгалтерские услуги, так и готова вести удаленно бухгалтерию по предприятию или ИП.

Большой опыт ведения ООО и ИП. Разные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД).

Бухгалтерское сопровождение, подготовка отчетности, проверка ведения учета и т. д.