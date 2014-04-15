Приветствую, уважаемые заказчики!

Я рада предложить Вам свои услуги:

- авторские статьи

- копирайтинг;

- рерайтинг;

- написание SEO-оптимизированных текстов;

- наполнение контентом;

- редактирование, корректировка текстов;

- расшифровка аудио

- набор текста с графических файлов.

Личные качества: нацеленность на результат, ответственность, обязательность, аккуратность.

Образование: высшее, Казанский Государственный Технический Университет им. А.Н. Туполева, факультет Технической Кибернетики и Информатики.

Имеется опыт написания статей на различные темы.

Знание языков: английский.

Напишу для Вас качественный текст практически на любые темы с уникальностью по eTxt не менее 97%.

Скорость: не более 5-6 К в сутки, поскольку копирайтинг для меня - дополнительный приятный заработок, я пишу тексты и получаю от этого удовольствие.

Много это или мало, судить Вам. Халтурить не люблю и не умею, если берусь, то делаю хорошо.

Почти всегда на связи и готова к сотрудничеству.

e-mail - [email protected]

Профиль в социальной сети - http://vk.com/chebumurzik

С уважением, Елена.