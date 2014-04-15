Приветствую, уважаемые заказчики!
Я рада предложить Вам свои услуги:
- авторские статьи
- копирайтинг;
- рерайтинг;
- написание SEO-оптимизированных текстов;
- наполнение контентом;
- редактирование, корректировка текстов;
- расшифровка аудио
- набор текста с графических файлов.
Личные качества: нацеленность на результат, ответственность, обязательность, аккуратность.
Образование: высшее, Казанский Государственный Технический Университет им. А.Н. Туполева, факультет Технической Кибернетики и Информатики.
Имеется опыт написания статей на различные темы.
Знание языков: английский.
Напишу для Вас качественный текст практически на любые темы с уникальностью по eTxt не менее 97%.
Скорость: не более 5-6 К в сутки, поскольку копирайтинг для меня - дополнительный приятный заработок, я пишу тексты и получаю от этого удовольствие.
Много это или мало, судить Вам. Халтурить не люблю и не умею, если берусь, то делаю хорошо.
Почти всегда на связи и готова к сотрудничеству.
e-mail - [email protected]
Профиль в социальной сети - http://vk.com/chebumurzik
С уважением, Елена.