Я тот хороший и ответственный исполнитель, которого вы ищите!

Много работаю с 11 лет, отчего обладаю богатыми и разносторонними опытом/навыками/личными качествами. Имею высшее филологическое образование, которое пригодилось разве что для расширения кругозора.

Я могу с большим удовольствием писать и править тексты, работать с их графическим оформлением, помогать с концепцией и источниками, свободно владею английским языком. Интересуют проекты по сериалам, компьютерным играм, путешествиям, музейной деятельности, взрослому и детскому образованию, инновационным технологиям. Портфолио нет, так как раньше не было необходимости в дистанционной работе, готова к оплачиваемым ТЗ.

Последние полтора года работала в диджитал сфере по части продажи трафика по всему миру. До этого работала в организационной команде Московского биеннале современного искусства, помогала художникам. Искусство мне ближе, если честно.

Летом 2017 ушла в декрет, сейчас мы с мужем живем в Буэнос-Айресе, и у меня слишком много свободного времени и желания работать. Разница в часовых поясах с Москвой +6 часов, но я очень рано встаю, поэтому весь день на связи, предпочитаю телеграм. Зимой на несколько месяцев мы вернемся в Россию, Санкт-Петербург, потом уедем в новые края дальше, однако этот зимний период можно посвятить личным встречам, если это окажется актуальным. Открыта к деловому и дружескому общению, новым контактам!

Свяжитесь со мной:

1. E-mail: [email protected]

2. Telegram: @cheepick