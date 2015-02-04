Веб-агентство

Мы - молодая динамичная компания, которая поможет в создании креативного, абсолютно индивидуального, стиля вашей работы или хобби.

Классные разработчики, программисты, front-end-щики, магистры кибернетики КНУ им. Шевчненко занимаются разработкой

- интернет-магазинов

- персональных сайтов (визиток)

- креативных сервисов (для художников, музыкантов, фотографов, дизайнеров)

- высоконагруженных порталов

Также помимо сайтов наши дизайнеры с 15-летним опытом с радостью помогут в создании

- лого

- презентаций

- буклетов

- корпоративного стиля