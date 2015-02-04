Веб-агентство
Мы - молодая динамичная компания, которая поможет в создании креативного, абсолютно индивидуального, стиля вашей работы или хобби.
Классные разработчики, программисты, front-end-щики, магистры кибернетики КНУ им. Шевчненко занимаются разработкой
- интернет-магазинов
- персональных сайтов (визиток)
- креативных сервисов (для художников, музыкантов, фотографов, дизайнеров)
- высоконагруженных порталов
Также помимо сайтов наши дизайнеры с 15-летним опытом с радостью помогут в создании
- лого
- презентаций
- буклетов
- корпоративного стиля
Портфолио
- Http://www.kupava.info/213 просмотров