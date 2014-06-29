Что я предлагаю:
Оперативная работа с поставщиками (размещение заказов, переписка, ведение взаиморасчетов, контроль выполнения договорных условий), отчетность
Поиск новых поставщиков (Европа, Китай)
Работа с международными контрактами (дополнения, приложения и пр.)
Мониторинг таможенного законодательства
Разработка и расчет оптимальных логистических цепочек согласно ИНКОТЕРМС
Работа с перевозчиками. Заказ машины, контроль загрузки у поставщика, контроль оформления документов поставщиками, отслеживание движения груза
Подготовка необходимых документов для таможенного оформления грузов
Консолидация грузов, вывоз товаров от производителей (автоперевозки, море)
Обеспечение постоянного оперативного контакта с таможенным брокером
Планирование, осуществление и контроль процесса таможенной очистки
Расчет себестоимости материалов на складе
ДОПОЛНИТЕЛЬНО можно: перевести технические документы (английский язык), сопроводить Вас на зарубежную выставку, провести переговоры с потенциальными поставщиками по Скайпу.
Сосредоточьтесь на основном Вашем бизнесе – на продаже товара, а я обеспечу своевременное поступление легально ввезенного и оформленного в таможенном отношении Вашего товара со всеми требуемыми документами.