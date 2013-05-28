cheez2001

Сергей cheez2001

 
48 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Сайт под ключ и HTML верстка, joomla, ABO.CMS

Опыт в разработке сайтов 1,5 года. XHTML, CSS, Java Script, jQuery, Flash, PHP, Joomla, ABO.CMS

PHPHTMLCSSJoomlajQueryFlashJava
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 20 дней
#2241
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 10 дней
#3712
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 7 дней
#4423
HTML-верстка
нет отзывов
от $70
от 10 дней
#7159