Екатерина Вайда chegevajdochkachegevajdochka
32 годаУкраина/Ужгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Профессиональный переводчик.Специализация - экономика и дипломатия.
Профессиональный переводчик.
Специализация - экономические и политические статьи, блоги о путешествиях, дипломатические документы.
Образование:
2010 - закончила международную школу английского языка EC на острове Мальта.
2012 - закончила Ужгородский национальный университет и получила диплом переводчика-экономиста.
2011-2012 - работала переводчиком на Международной ювелирной выставке в Бангкоке.
Портфолио
- Основные причины инфляции в Украине.135 просмотров