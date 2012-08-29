chegevajdochka

Екатерина Вайда chegevajdochka

 
32 годаУкраина/Ужгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Профессиональный переводчик.Специализация - экономика и дипломатия.

Профессиональный переводчик.

Специализация - экономические и политические статьи, блоги о путешествиях, дипломатические документы.

Образование:

2010 - закончила международную школу английского языка EC на острове Мальта.

2012 - закончила Ужгородский национальный университет и получила диплом переводчика-экономиста.

2011-2012 - работала переводчиком на Международной ювелирной выставке в Бангкоке.

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