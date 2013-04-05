cheh23

Светлана Чех cheh23

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Web дизайн и Полиграфия, портфолио - www.swswsw.by

Дизайн сайтов, баннеров, верстка, скрипты, сайты "под ключ".

Все виды полиграфического дизайна, рекламы и упаковки.

Системный подход, творческий потенциал, инициативность, пунктуальность.

Резюме и портфолио дизайнера - на персональном сайте http://www.swswsw.by

e-mail: [email protected]

skype: swswsw.by

Владение IT:

Photoshop, CorelDraw, Illustrator, 3dsMax, HTML, CSS, Flash, JavaScript, jQuery, Ajax, основы PHP.

Отзывы заказчиков

rigard62
Игорь 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга