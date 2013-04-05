Web дизайн и Полиграфия, портфолио - www.swswsw.by
Дизайн сайтов, баннеров, верстка, скрипты, сайты "под ключ".
Все виды полиграфического дизайна, рекламы и упаковки.
Системный подход, творческий потенциал, инициативность, пунктуальность.
Резюме и портфолио дизайнера - на персональном сайте http://www.swswsw.by
e-mail: [email protected]
skype: swswsw.by
Владение IT:
Photoshop, CorelDraw, Illustrator, 3dsMax, HTML, CSS, Flash, JavaScript, jQuery, Ajax, основы PHP.
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
12 лет назад
Joomla
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга