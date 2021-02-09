Анна Чехович cheh_annacheh_anna
26 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов, лендингов, приложений, UI/UX
Behance: https://www.behance.net/AnnaChekhovich
📣 Instagram: https://www.instagram.com/cheh_anna/
Привет!
Меня зовут Анна и я веб-дизайнер из Санкт-Петербурга. Занимаюсь дизайном уже около года. Ценю лаконичный и чистый дизайн. Работаю в таких программах как Figma, Photoshop, Illustrator
С удовольствием воплощу ваши проекты в жизнь!
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