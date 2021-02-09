Дизайн сайтов, лендингов, приложений, UI/UX

 Behance: https://www.behance.net/AnnaChekhovich

📣 Instagram: https://www.instagram.com/cheh_anna/

Привет!

Меня зовут Анна и я веб-дизайнер из Санкт-Петербурга. Занимаюсь дизайном уже около года. Ценю лаконичный и чистый дизайн. Работаю в таких программах как Figma, Photoshop, Illustrator

С удовольствием воплощу ваши проекты в жизнь!