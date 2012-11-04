chehire-cat

Юлия Андреевна Кошарка

Контакты: Телефон: 8- 923-130-0272,

E-mail: [email protected]

Личные данные:

Дата рождения: 20.07.1994

Место проживания: г. Новосибирск

Опыт работы: Стажировки в рекламных агентствах Новосибирска. Работа дизайнером и переводчиком (удаленная), с 2015.

Базовое образование:

С 2012 года Новосибирский государственный технический университет

Факультет: Гуманитарного образования

Квалификация: бакалавр по рекламе и связям с общественностью

Дополнительные сведения:

• английский язык: общаюсь на бытовые темы, перевод текстов (не профессионально)

• PC - пользователь (MS Office, Photoshop, Pinnacle, MovieMaker)

Личные качества:

легко обучаемая, ответственная, имею организаторские способности, пунктуальность.

Дата составления: 04.11.2012 г.