chehire-cat

Юлия Андреевна Кошарка
Контакты: Телефон: 8- 923-130-0272,
E-mail: [email protected]
Личные данные:
Дата рождения: 20.07.1994
Место проживания: г. Новосибирск
Опыт работы: Стажировки в рекламных агентствах Новосибирска. Работа дизайнером и переводчиком (удаленная), с 2015.
Базовое образование:
С 2012 года Новосибирский государственный технический университет
Факультет: Гуманитарного образования
Квалификация: бакалавр по рекламе и связям с общественностью
Дополнительные сведения:
• английский язык: общаюсь на бытовые темы, перевод текстов (не профессионально)
• PC - пользователь (MS Office, Photoshop, Pinnacle, MovieMaker)
Личные качества:
легко обучаемая, ответственная, имею организаторские способности, пунктуальность.
Дата составления: 04.11.2012 г.