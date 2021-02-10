2D Художник

Преданный своему делу и жаждущий новых знаний художник. С хорошим чувством вкуса, усидчив, заряжен на работу. Не боюсь сложных заданий, требующих новых навыков.

Готов учиться и развиваться в творческих направлениях. Умею слушать, принимаю критику адекватно. Дружелюбен, коммуникабелен, умею работать в команде, при этом могу выполнять работу автономно, согласно поставленным задачам.

В своих работах вдохновляюсь творчеством классической 2d анимации (Stusio Ghibli, Disney, Студия "Пилот"), современной 3d анимацией в духе студии Pixar, а также работами других художников.

ПОРТФОЛИО:

chekhunov.artstation.com

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