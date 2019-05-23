Презентации к докладам, иллюстрации к книгам
Сделаю презентации к вашим докладам: научным на конференцию, учебным для занятия и другие по гуманитарным наукам. Вижу текст - будет картинка. Иллюстрирую книги. Прозу и поэзию. Монохромные графические иллюстрации, цветные акварельные. Все ручками сделано. Делаю афиши, постеры, плакаты, календари, главное - ТЗ.
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Портфолио
- Кицунэ93 просмотра
- Шотландская сказка "Рыцарь-эльф"87 просмотров
- "Теплая книга" Светланы Алькиной65 просмотров
- Иллюстрация к литературному сборнику "Верлибр"56 просмотров