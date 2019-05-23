Презентации к докладам, иллюстрации к книгам

Сделаю презентации к вашим докладам: научным на конференцию, учебным для занятия и другие по гуманитарным наукам. Вижу текст - будет картинка. Иллюстрирую книги. Прозу и поэзию. Монохромные графические иллюстрации, цветные акварельные. Все ручками сделано. Делаю афиши, постеры, плакаты, календари, главное - ТЗ.