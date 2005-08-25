chellovekk

Художник иллюстратор

Здравствуйте! Меня зовут Мария, и я художник. Занимаюсь рисованием более 5 лет, постоянно развиваюсь и совершенствуюсь, и открыта ко всему новому.

Я не привыкла рассказывать о себе, но, думаю, здесь необходимо перечислить свои основные достоинства. Итак, во-первых, общение с клиентами и обратная связь на хорошем уровне. Я отвечу максимально быстро, насколько это будет возможно. Во-вторых, я сразу же приступлю к работе и выполню работу в кратчайшие сроки.

Но стоит также упомянуть о недостатках. Идеальных людей не бывает, у всех нас есть свои слабости. Не смотря на то, что я открыта к новому, есть вероятность, что мне придётся отказать вам в выполнении заказа, т.к. он входит в ту сферу, в которой я недостаточно хорошо себя чувствую и не могу гарантировать надлежащего результата. Не думаю, что такие ситуации будут происходить часто, но всё же стоит предупредить заранее. И заранее извиняюсь, если мне придётся по тем или иным причинам вам отказать.

Буду рада, если вы ко мне обратитесь!