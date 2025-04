War is Peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.

Привет! Меня зовут Роман, я студент из Санкт-Петербурга. Являюсь руководителем телевидения СПбГПМУ, активный участник множества мероприятий всероссийского и международного уровня и просто хороший человек :)