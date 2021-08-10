chemodanova66

CMM, Таргет ФБ, текста, озвучка!!!

Меня зовут Евгения, мне 25 лет До этого времени я занималась много чем если кратко то я хотела всегда заниматься творчеством, но суровые реалии заставили меня пойти в общепит, где я проработала около 5 лет На свой день рождение я твёрдо приняла решение поменять свою сферу деятельности и начала изучать маркетинг Я каждый день много читаю и прохожу разного плана курсы, так как хочу быть отличным специалистом Я просто хочу творить что-то прекрасное и нести это прекрасное в массыОпыт работы около года, работала в нескольких арбитражных компаниях, в мои обязанности входило настраивать таргет в фейсбуке, обработка фото и видеокреативов, написание текстов, фарм аккаунтов, работа с таблицами и отчетностью. Свободно говорю и пишу как на русском так и на украинском, английский уровень В1, ненавижу рамки и люблю развитие!