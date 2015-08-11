Дизайнер-верстальщик книжной продукции

2000

Московский государственный колледж книжного бизнеса и информационных технологий

«Информационные системы»

Знание цикла допечатной подготовки, полиграфических стандартов. Дизайн КНИГ. Уверенный компьютерный пользователь, весь офисный пакет Windows. Знание CSS/HTML-кодов. Профессиональное владение Adobe Photoshop, InDesign CC, ABBYY FineReader, Acrobat. Примеры работ на сайте www.librapress.ru Работа с нуля до готовности тиража (типография). ISBN, УДК, ББК