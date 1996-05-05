Катерина Чепига chepigakatechepigakate
27 летУкраина/Кировское
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Место жительства: Республика Крым
Год рождения: 05.05.1996
Образование: Среднее
Период обучения: с2003 по 2014
Квалификация: Переводчик, оператор по набору текста.
Опыт работы: переводила текста для студентов. Имела опыт общения с иностранцами за рубежом.
Дополнительная информация: Уровень владения компьютером продвинутый, уверенный. Прекрасно владею всеми сервисами Microsoft, почтой, чатами и социальными сетями. Имею высокую скорость печати.
Уровень владения иностранным языком(английским) по между народной шкале: Upper-Intermediate (пороговый продвинутый уровень). Хорошо владею разговорным языком и свободно перевожу текста на любые темы.
Коммуникабельна и с хорошим чувством юмора.