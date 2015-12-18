Художественный и технический перевод/набор/сканирование и распознавание текстов на английском и русском языках

2 года работы переводчиком в автомобильной компании, деловая переписка на английском языке.

Образование: Филолог со знанием английского языка

Буду рада предложить вам следующие услуги:

перевод художественных и технических текстов, текстов общей тематики с английского на русский язык;

ведение деловой переписки на английском языке;

набор, сканирование, распознавание текстов на английском и русском языках.

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