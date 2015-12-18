chepkina_a

Анна chepkina_a

 
37 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Художественный и технический перевод/набор/сканирование и распознавание текстов на английском и русском языках

2 года работы переводчиком в автомобильной компании,  деловая переписка на английском языке. 

Образование: Филолог со знанием английского языка

Буду рада предложить вам следующие услуги:

  • перевод художественных и технических текстов, текстов общей тематики с английского на русский язык;
  • ведение деловой переписки на английском языке;
  • набор, сканирование, распознавание текстов на английском и русском языках.
Способы оплаты:

  • WebMoney
  • карты Visa/Mastercard
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