Создаю дизайн, который можно измерить
Привет, я Алексей - UX/UI дизайнер. Проектирую веб-сервисы и мобильные приложения для бизнеса на основе UX-исследований с 2016 года.
Разрабатывал пользовательские интерфейсы для Biocad, Свеза, DDX Fitness, крупной российской авиакомпании и других компаний в нефтегазовой отрасли, ритейле, транспорте и логистике, умных устройствах, а также фармацевтической отрасли.
Портфолио: https://chepurin.com/
Email: [email protected]
Telegram: prostoxprosto
Я против войны в Украине!
Портфолио
- CRM-система для сети DDX Fitnessнет просмотров
- Управление домофоном и системой безопасностинет просмотров
- Формирование документов для движения ТСнет просмотров
- ГИС для дорожных организацийнет просмотров
- Проектирование нефте- и газопроводов1 просмотр
- Преобразование NFT-картинокнет просмотров
- Сервис для исследователей и научных сотрудниковнет просмотров
- Создание документации на остекления балконовнет просмотров
- CRM для фитнес тренеров1 просмотр
Дизайн интерфейсов и игр
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$25/час
от $2000от 14 дней
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