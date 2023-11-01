chepurin

Алексей Чепурин chepurin

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаю дизайн, который можно измерить

Привет, я Алексей - UX/UI дизайнер. Проектирую веб-сервисы и мобильные приложения для бизнеса на основе UX-исследований с 2016 года.

Разрабатывал пользовательские интерфейсы для Biocad, Свеза, DDX Fitness, крупной российской авиакомпании и других компаний в нефтегазовой отрасли, ритейле, транспорте и логистике, умных устройствах, а также фармацевтической отрасли.


Портфолио: https://chepurin.com/
Email: [email protected]
Telegram: prostoxprosto

Портфолио

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$25/час
от $2000от 14 дней
нет рейтинга