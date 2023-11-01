Создаю дизайн, который можно измерить

Привет, я Алексей - UX/UI дизайнер. Проектирую веб-сервисы и мобильные приложения для бизнеса на основе UX-исследований с 2016 года.

Разрабатывал пользовательские интерфейсы для Biocad, Свеза, DDX Fitness, крупной российской авиакомпании и других компаний в нефтегазовой отрасли, ритейле, транспорте и логистике, умных устройствах, а также фармацевтической отрасли.



Портфолио: https://chepurin.com/

Email: [email protected]

Telegram: prostoxprosto