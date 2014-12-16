Обеспечиваю поток клиентов по самой экономически оправданной технологии - генерации лидов.
Вам не нужно платить за рекламу, а только за гарантированный результат!
Как это работает?
Лид (lead) - контакты заинтересованного в Вашем продукте посетителя сайта.
Генерация - привлечение таких посетителей на сайт из всевозможных источников.
Лидогенерация - вид маркетинга, результатом которого заказчик может получать неограниченное число заявок от готовых к покупке посетителей сайта.
Лидогенерация - вершина эволюции трафикового продвижения
- Продвижение в интернет началось с SEO. Но этот метод дает результаты только спустя большой промежуток времени, нет гарантий (что Ваш сайт будет в первой десятке выдачи, а тем более - что продержится там), придется выложить очень немало (!) денег.
- Затем появились специалисты, которые используют платные методы рекламы (например, контекст). Плата берется за клики. Цена оправдана, целевые клики - сразу. Но! Бизнесу нужны не просто посетители на сайте, а потенциальные покупатели.
- Поэтому появилось новое понятие - лиды - максимально "горячие" потенциальные покупатели, оставившие свои контакты для связи. Лидогенерация позволяет не думать о рекламе, а просто покупать контакты людей. Причем их стоимость на несколько порядков ниже прибыли с одной сделки.
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Всегда рада дать консультацию.
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