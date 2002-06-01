chercunova

Черкунова Наталья Валентиновна
журналист
E-mail [email protected]
Тел. (моб.) +7 (9033) 42-66-87
Тел. (дом.) +7 (843) 275-77-95
Проживание Казань
Дом. адрес 420141 Казань Фучика 99А-123
Дата рождения: 08.09.1981
Ожидаемый уровень месячного дохода от 5 000 руб.
Образование:
2000-2006гг. — КГУ, филологический фак-т /филолог.преподаватель
1996-2000гг.— Экономико-правовой колледж ТИСБи, экономический/менеджер
Профессиональный опыт:
06.2002 - 04.2008, ЗАО ТК ДОМО
оператор справочной службы
1.Консультирование потенциальных клиентов по имеющимся рекламным акциям
2.Привлечение их интереса к продаваемому продукту
3.Разрешение возникающих конфликтных вопросов
4.Составление ежемесячных отчетов
Гражданство: Россия
Языки:
Русский: Родной язык
английский: свободно владею
Ключевые навыки:
Высокий уровень грамотности
Творческий подход к работе
Ответственность, аккуратность и пунктуальность