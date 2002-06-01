chercunova

Наталья Черкунова chercunova

 
42 годаРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
В/о Казанский Гос.Ун-т (русская филология)

Черкунова Наталья Валентиновна

журналист

E-mail [email protected]

Тел. (моб.) +7 (9033) 42-66-87

Тел. (дом.) +7 (843) 275-77-95

Проживание Казань

Дом. адрес 420141 Казань Фучика 99А-123

Дата рождения: 08.09.1981

Ожидаемый уровень месячного дохода от 5 000 руб.

Образование:

2000-2006гг. — КГУ, филологический фак-т /филолог.преподаватель

1996-2000гг.— Экономико-правовой колледж ТИСБи, экономический/менеджер

Профессиональный опыт:

06.2002 - 04.2008, ЗАО ТК ДОМО

оператор справочной службы

1.Консультирование потенциальных клиентов по имеющимся рекламным акциям

2.Привлечение их интереса к продаваемому продукту

3.Разрешение возникающих конфликтных вопросов

4.Составление ежемесячных отчетов

Гражданство: Россия

Языки:

Русский: Родной язык

английский: свободно владею

Ключевые навыки:

Высокий уровень грамотности

Творческий подход к работе

Ответственность, аккуратность и пунктуальность