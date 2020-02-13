cheremnov

Владислав Черемнов cheremnov

 
27 летРоссия/Кемерово
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-программирование / Верстка

Приветствую! Меня зовут Черемнов Владислав.

Я искренне люблю веб-разработку и занимаюсь ей более 1 года. Работаю по предоплате (30%), поэтапной оплате или через безопасную сделку.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5
  • CSS3, SCSS, SASS
  • JS, Vue (nuxt), jQuery
  • JS анимация с помощью GSAP
  • Node JS, Express.js
  • Подключение нестандартных шрифтов
  • Фиксированная / Резиновая / Адаптивная верстка
  • Верстка мобильной версии сайта
  • Кроссбраузерность
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
Преимущества работы со мной:

  • Не нарушаю сроков
  • Берусь только за ту работу , которую могу выполнить
  • Делаю свою работу качественно
  • Разумные цены
  • Постоянный контакт
Если вас все устраивает в моих услугах и навыках - обращайтесь, готов к сотрудничеству.
JavascriptHTMLjQuerySCSSSASSVue.jsNuxt.js
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