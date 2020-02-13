Веб-программирование / Верстка

Приветствую! Меня зовут Черемнов Владислав.

Я искренне люблю веб-разработку и занимаюсь ей более 1 года. Работаю по предоплате (30%), поэтапной оплате или через безопасную сделку.

Знания, умения, навыки:

HTML5

CSS3, SCSS, SASS

JS, Vue (nuxt), jQuery

JS анимация с помощью GSAP

Node JS, Express.js

Подключение нестандартных шрифтов

Фиксированная / Резиновая / Адаптивная верстка

Верстка мобильной версии сайта

Кроссбраузерность

Аккуратный, логичный, продуманный код