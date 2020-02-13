Веб-программирование / Верстка
Приветствую! Меня зовут Черемнов Владислав.
Я искренне люблю веб-разработку и занимаюсь ей более 1 года. Работаю по предоплате (30%), поэтапной оплате или через безопасную сделку.
Знания, умения, навыки:
- HTML5
- CSS3, SCSS, SASS
- JS, Vue (nuxt), jQuery
- JS анимация с помощью GSAP
- Node JS, Express.js
- Подключение нестандартных шрифтов
- Фиксированная / Резиновая / Адаптивная верстка
- Верстка мобильной версии сайта
- Кроссбраузерность
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Не нарушаю сроков
- Берусь только за ту работу , которую могу выполнить
- Делаю свою работу качественно
- Разумные цены
- Постоянный контакт
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Портфолио
- Https://vlcheremnov.ru/83 просмотра