Качественный дизайн сайтов; одностраничников; адаптивный дизайн; разработка логотипов; баннеров; листовок и так далее. Также дизайн меню для ресторанов и кафе. Оплата через Безопасную сделку или на расчетный счет.
Разработка от 4х до 14ти дней (за доп.плату можно сократить срок до желаемого)
От Вас:
1) Подробное ТЗ со всеми пожеланиями.
2) Предоставление необходимых материалов (Логотипы, фото, иллюстрации, текст и пр.)
3) Предоплата 25% на начальном этапе работы (когда обговорены все детали, мы сошлись в едином мнении и я приступила к работе)
4) Вносить правки максимум 4 раза. (Последующие правки 1 пункт - 50 рублей)
5) Доплата после передачи макета в формате JPEG. (после того, как деньги будут зачислены на мой счет, вы получите макет в PSD формате.)
6) По окончании сотрудничества - взаимные отзывы.
От меня:
1) Соблюдение сроков.
2) Учет всех Ваших пожеланий. (Или предложение компромисса, если Ваши пожелания будут противоречить понятию "стильно и со вкусом"
3) Подготовка макета к верстке.
4) Ответственный и творческий подход к выполнению проекта.
5) При повторном обращении скидка 10%
Моя почта: [email protected]
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