Качественный дизайн сайтов; одностраничников; адаптивный дизайн; разработка логотипов; баннеров; листовок и так далее. Также дизайн меню для ресторанов и кафе. Оплата через Безопасную сделку или на расчетный счет.

Разработка от 4х до 14ти дней (за доп.плату можно сократить срок до желаемого)

От Вас:

1) Подробное ТЗ со всеми пожеланиями.

2) Предоставление необходимых материалов (Логотипы, фото, иллюстрации, текст и пр.)

3) Предоплата 25% на начальном этапе работы (когда обговорены все детали, мы сошлись в едином мнении и я приступила к работе)

4) Вносить правки максимум 4 раза. (Последующие правки 1 пункт - 50 рублей)

5) Доплата после передачи макета в формате JPEG. (после того, как деньги будут зачислены на мой счет, вы получите макет в PSD формате.)

6) По окончании сотрудничества - взаимные отзывы.

От меня:

1) Соблюдение сроков.

2) Учет всех Ваших пожеланий. (Или предложение компромисса, если Ваши пожелания будут противоречить понятию "стильно и со вкусом"

3) Подготовка макета к верстке.

4) Ответственный и творческий подход к выполнению проекта.

5) При повторном обращении скидка 10%

Моя почта: [email protected]