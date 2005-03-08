cherepenin

СОВРЕМЕННЫЙ ВИДЕОМОНТАЖ, НЕ ДАЙ СВОЕМУ ВИДЕО СЛИТЬСЯ С СЕРОЙ МАССОЙ!

Здравствуйте , занимаюсь видеомонтажом уже 5 лет. Начиналось все с подросткового возраста, когда я снимал свои видео и впервые столкнулся с тем-«Что такое видеомонтаж?». Спустя года, опыт работы позволяет мне свободно плавать в своём хобби и быть уверенным в качестве своих работ. Заказы выполняются строго по дедлайну , без задержек.

Принимаю заказы на видео в стиле “life style” (влоги, праздники, разговорные видео и т.д)

Все пожелания заказчика обсуждаются перед работой

Исполнение строго по дедлайну

Связь с заказчиком на протяжении всей работы

Связь со мной:

Телефон: +79857439271 (просьба звонить с 13 до 21 часов)

Телеграмм: chereppok