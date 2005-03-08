cherepenin

СОВРЕМЕННЫЙ ВИДЕОМОНТАЖ, НЕ ДАЙ СВОЕМУ ВИДЕО СЛИТЬСЯ С СЕРОЙ МАССОЙ!
Здравствуйте , занимаюсь видеомонтажом уже 5 лет. Начиналось все с подросткового возраста, когда я снимал свои видео и впервые столкнулся с тем-«Что такое видеомонтаж?». Спустя года, опыт работы позволяет мне свободно плавать в своём хобби и быть уверенным в качестве своих работ. Заказы выполняются строго по дедлайну , без задержек.
Принимаю заказы на видео в стиле “life style” (влоги, праздники, разговорные видео и т.д)
Все пожелания заказчика обсуждаются перед работой
Исполнение строго по дедлайну
Связь с заказчиком на протяжении всей работы
Связь со мной:
Телефон: +79857439271 (просьба звонить с 13 до 21 часов)
Телеграмм: chereppok
Я против войны в Украине!