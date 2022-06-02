cherevatkin96

WEB - разработчик/ web- дизайнер. / верстальщик.

Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий. Занимаюсь созданием и разработкой продающих web-сайтов.

1) Пишу код по готовому дизайну.

2) Помогаю с разработкой нового визуала.

3) Использую самые современные библиотеки и технологии в вёрстке.

4) Разрабатываю сайты под ключ.

5) Размещаю готовые сайты на известных CMS системах (Для простого и понятного управления контентом).

6) НЕ БЕРУ ДЕНЕГ ОТДЕЛЬНО ЗА РАЗРАБОТКУ МОБИЛЬНЫХ ВЕРСИЙ !!!

7) Разбираю сферу деятельности заказчика, что помогает найти максимально продуктивный подход к созданию.