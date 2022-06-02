cherevatkin96

Дмитрий Череваткин cherevatkin96cherevatkin96
27 летРоссия/Саратов
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
WEB - разработчик/ web- дизайнер. / верстальщик.
Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий. Занимаюсь созданием и разработкой продающих web-сайтов.
1) Пишу код по готовому дизайну.
2) Помогаю с разработкой нового визуала.
3) Использую самые современные библиотеки и технологии в вёрстке.
4) Разрабатываю сайты под ключ.
5) Размещаю готовые сайты на известных CMS системах (Для простого и понятного управления контентом).
6) НЕ БЕРУ ДЕНЕГ ОТДЕЛЬНО ЗА РАЗРАБОТКУ МОБИЛЬНЫХ ВЕРСИЙ !!!
7) Разбираю сферу деятельности заказчика, что помогает найти максимально продуктивный подход к созданию.
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