Опытный копирайтер. Работаю с текстами разной тематики и уровня сложности.
Опыт работы 2 года. Образование высшее, лингвистическое. Работаю с текстами разной тематики, за исключением (религия, психология, спиритизм, магия и т.д. ).
Портфолио
- Турция, туризм122 просмотра
- Магазины, товары, услуги146 просмотров
- Зимний сад133 просмотра
- Видеокурсы153 просмотра
- Шенгенская виза в Венгрию157 просмотров
- Как сделать сайт популярным133 просмотра
- Замки Чехии139 просмотров
- Химчистка автомобиля124 просмотра
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