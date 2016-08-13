cherkin77

Елизабет Черри cherkin77

 
41 годУкраина/Мариуполь
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Опытный копирайтер. Работаю с текстами разной тематики и уровня сложности.

Опыт работы 2 года. Образование высшее, лингвистическое. Работаю с текстами разной тематики, за исключением (религия, психология, спиритизм, магия и т.д. ).

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