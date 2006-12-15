chernec

Евгения Чернец chernec

 
47 летРоссия/Новосибирск
17 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Контент-менеджер, модератор

ОПЫТ РАБОТЫ

2006 ООО «Рамблер Интернет Холдинг» Москва

Модератор.

* Модерация фотографий (Рамблер-Фото)

* Модерация сообщений оставленных пользователями (Рамблер-Планета).

2006-2005 Web-сайт www.RussianDay.com Бостон, США

Оператор.

* Раскрутка форума, наполнение контента, поиск информации в Интернете, администрирования сайта.

2005-2004 ООО «КВЭРТИ»

Менеджер по продажам на домашнем телефоне Новосибирск

2004-1997 ООО «Андрей и К» Новосибирск

Менеджер по продажам на домашнем телефоне

Отличное знание ПК: MS Office, 1С Торговля склад, налог на прибыль.

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее

Портфолио
Отзывы заказчиков
ECorWar
Кирилл 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
$3
10 баллов
17 лет назад
Сбор информации с нескольких сайтов
Работа выполнена быстро, вся нужная мне информация была собрана. Претензий нет. Рекомендую.
Немногословно, но четко и без обмана. Искренне приятно работать с таким заказчиком!
Ответный отзыв