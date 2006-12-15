Контент-менеджер, модератор
ОПЫТ РАБОТЫ
2006 ООО «Рамблер Интернет Холдинг» Москва
Модератор.
* Модерация фотографий (Рамблер-Фото)
* Модерация сообщений оставленных пользователями (Рамблер-Планета).
2006-2005 Web-сайт www.RussianDay.com Бостон, США
Оператор.
* Раскрутка форума, наполнение контента, поиск информации в Интернете, администрирования сайта.
2005-2004 ООО «КВЭРТИ»
Менеджер по продажам на домашнем телефоне Новосибирск
2004-1997 ООО «Андрей и К» Новосибирск
Менеджер по продажам на домашнем телефоне
Отличное знание ПК: MS Office, 1С Торговля склад, налог на прибыль.
ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мой фотомонтаж4291 просмотр
- Мой фотомонтаж3358 просмотров
- Мой фотомонтаж2358 просмотров
- Мой фотомонтаж347 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
17 лет назад
Работа выполнена быстро, вся нужная мне информация была собрана. Претензий нет. Рекомендую.
Ответный отзыв
Немногословно, но четко и без обмана. Искренне приятно работать с таким заказчиком!