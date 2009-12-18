chernenko_victor

Верстка, программирование

Профессиональные знания: HTML (верстка руками, опыт верстки более трех лет), Document Object Model, CSS, JavaScript, PHP (опыт программирования более двух лет), базы данных (MySQL, MS SQL, Access), C++ (опыт работы - год, среда разработки - Borland под ОС Windows, базовые знания, UI, работа со сторонними библиотеками, многопотоковость, очереди и вектора, интеграция сторонних COM-объектов, интеграция с указанными выше БД), работа с дизайном и изображениями (Photoshop - разметка макета, обработка изображений для web, несложные операции над дизайном), разработка систем потокового аудиовещания, обработка аудиоданных, Microsoft Office (редактирование и оформление текстов, визуальное и табличное представление информации), разработка и составление документации (отчетов, технических заданий), технический английский язык.

Образование: высшее, Московский Государственный институт Электроники и Математики, факультет Прикладной математики.

Примеры работ:

1. http://rosbiotech.com/

Описание: Сайт международной выставки "РосБиоТех", предоставляющий новости и информацию для посетителей, а также возможность регистрации для участия в выставке. Зарегистрированные участники получают доступ к закрытой части, с помощью которой управляют своими личными страницами, а также могут подбирать время встреч и участия в круглых столах в зависимости от персонального графика. Сайт двуязычный (русский, английский).

Выполненные работы: создание ТЗ, управление командой разработчиков, интеграция кода, программирование.

2. http://www.mscins.ru/

Описание: Сайт для компании "МСЦ". Универсальная многопрофильная страховая компания, реализующая разнообразные страховые продукты юридическим и физическим лицам в регионах своей деятельности.

Выполненные работы: верстка, шаблонирование кода, программирование клиентской части и CMS, программирование калькулятора ОСАГО (http://www.mscins.ru/osago).

3. http://scolari.ru/

Описание: Сайт для компании "Сколари". Компания "Сколари" имеет заслуженную деловую репутацию среди производителей зарубежья и потребителей алкогольной продукции России. Приоритетное направление деятельности компании - импорт алкоголя из Болгарии и Армении.

Выполненные работы: верстка, шаблонирование кода, программирование клиентской части и CMS.

4. http://www.russian-time.com/

Описание: Интернет-магазин российских часов "Полет", "Слава", "Восток". Приоритетное направление деятельности компании - работа с частными клиентами из-за границ России.

Выполненные работы: прием проекта от прежней команды разработчиков, составление предложений по модернизации, верстка, шаблонирование кода, программирование клиентской части и CMS, в том числе: каталога, системы заказа товара с поддержкой различных платежных систем и служб доставки.

5. http://www.teleaudio.ru

Описание: Интернет-магазин аудио-видео и бытовой техники.